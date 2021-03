"On m'a traîté de nazi après avoir critiqué Özil"

Ce vendredi, Toni Kroos discutait avec Frank-Walter Steinmer, président de l'Allemagne, sur Instagram. Face au sujet des insultes sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du Real Madrid a révélé un épisode passé avec Mesut Ozil.

"Après la Coupe du monde 2018, j'étais sincère et j'ai dit que je n'aimais pas la façon dont Ozil a quitté l'équipe. Des insultes ont plu sur mes réseaux sociaux et on m'a même traité de nazi pour avoir critiqué Mesut. Je suis blond, j'ai les yeux bleus, c'était une image parfaite pour beaucoup de gens. J'ai dû m'abstraire un peu pour surmonter cette situation" a déclaré le milieu de terrain allemand.

Il est à rappeler que Mesut Ozil a annoncé son départ de l'équipe nationale en juin 2018, avec de vives critiques de racisme, dirigées contre le président de la Fédération allemande (DFB). "Je suis allemand quand on gagne, un immigré quand on perd", a déclaré le milieu de terrain de Fenerbahce, très critiqué pour ses performances au championnat du monde.