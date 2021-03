"On ne joue pas contre Haaland, mais contre le Borussia"

Julen Lopetegui s'est rendu en conférence de presse avant le match retour contre le Borussia Dortmund. Séville devra remonter la défaite 2-3 du Sánchez-Pizjuán.

"Il faut faire un grand match de football et ne pas trop regarder le tableau d'affichage. Une action à la dernière minute change tout. L'équipe est convaincue de jouer ce match et nous savons que c'est compliqué, mais nous y allons avec notre force et notre esprit", a-t-il déclaré.

Le Basque a assuré qu'ils n'ont pas le temps de voir ni louanges ni critiques et ont déclaré qu'ils ont fait du bon travail en Coupe, outre le fait qu'en Liga, ils se battent toujours en bonne position.

"Je suis toujours positif. Nous ne jouons pas contre un attaquant comme Haaland, mais contre l'équipe du Borussia Dortmund, qui est de classe mondiale avec de très bons joueurs", a-t-il poursuivi.

Lopetegui a terminé en envoyant un message aux fans, auxquels il a fait référence pour leur dire qu'ils attendent le match avec impatience pour essayer de passer en quart.