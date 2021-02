"On ne peut pas commettre d'erreurs comme Ã§a"

L'entraîneur de la Lazio Simone Inzaghi a regretté que son équipe ait commis des erreurs dans trois des quatre buts subis lors de la lourde défaite à domicile contre le Bayern (1-4), lors du match aller du huitième de finale de la Ligue des champions.

"Nous savions à quel type d'équipe nous allions faire face. Nous avons bien commencé jusqu'à l'erreur dans le premier but, mais un penalty aurait aussi dû être sifflé alors que nous perdions 0-1. Si on les regarde, on parle des champions du monde et d'Europe et c'est comme si on a marqué trois de leurs quatre buts. Nous ne pouvons pas faire de telles erreurs à ce niveau. Pourtant, nous avons également atteint la cible en marquant un but. Je ne dis pas que le Bayern ne méritait pas de gagner, mais cela a été compliqué de quelque manière que ce soit et nos erreurs ont rendu le combat encore plus difficile", a déclaré l'entraîneur de la Lazio, s'adressant à 'Sky Italia'.