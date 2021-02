"On ne peut pas dire que James est un crack"

Freddy Rincón n'a pas hesité a taclé James Rodríguez lors d'une interview pour la chaîne péruvienne 'Pulso Sports', l'ancien international colombien a souligné certains défauts du milieu de terrain d'Everton.

"Quant à James Rodríguez, je serai très clair: il semble être un bon joueur, mais il lui manque encore beaucoup de choses, on ne peut pas dire que c'est un crack. Vous devez faire plus de sacrifices pour jouer. Je l'ai aussi entendu dire qu'il était le meilleur joueur colombien de tous les temps ... Je ne peux rien dire,chacun son avis et je dois le respecter", a conclu l'ancien de Palmeiras et Corinthians. À noter que James Rodríguez est un joueur d'Everton, où il est arrivé cet été après des passages à Banfield, FC Porto, Monaco, Real Madrid et Bayern Munich. Le milieu de terrain de 29 ans connait 80 sélections et 23 buts pour la sélection colombienne.