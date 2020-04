"On ne peut pas jouer 15 matches en un mois et demi"

En Italie, nombreux sont ceux qui pensent que la saison 2019-20 ne va pas aller à son terme. Un avis partagé par le président de la Fiorentina, Rocco Commiso, qui a confié qu'un accord était difficile à mettre en place.

Le président de la formation italienne pense que l'évolution de la pandémie de Covid-19 peut prendre du temps et que pour l'heure, tout n'est pas encore réglé.

"Nous ne savons pas ce qu'il va se passer les prochaines semaines d'un point de vue sanitaire. Par sécurité, nous ne pourrons pas jouer avec le 20 mai et ce n'est pas possible de jouer 15 matches en un mois et demi", a-t-il commencé.

"C'est impossible de savoir ce qu'il va se passer avec le Gouvernement, a-t-il ajouté. Il peut y avoir un nouveau décret qui interdit les entraînements sur du long terme. Et nous avons besoin de nous entraîner au moins deux ou trois semaines."

Commisso en a tiré la conclusion suivante : "Si la situation ne s'améliore pas d'ici les deux ou trois prochanes semaines, je ne pense pas que le championnat reprendra cette saison."