Le coach de la Juventus a justifié le bon fonctionnement de son duo d'attaque CR7 et Dybala. Pour Sarri il est clair, ce duo fonctionne à merveille : "Des difficultés à associer Ronaldo et Dybala ? on parle de deux joueurs de classe mondial, on ne peut pas parler de difficultés avec Ronaldo et Dybala. Même si il y a des imprévus, ils vont toujours compensé avec leur talent. On parle d'un duo à 51 buts"