"On ne peut pas se permettre de se relâcher"

L'Atlético Madrid est leader de la Liga avec deux points d'avance sur son premier concurrent, le Real Madrid. Et les Colchoneros savent que la marge d'erreur est très fine.

Il ne faudra pas faire d'erreurs lors des prochaines semaines, et Diego Simeone a tenu à prévenir ses joueurs après la victoire de son équipe contre Alavés dimanche après-midi.

"Nous avons 38 points à présent, mais nous devons continuer à jouer comme nous le faisons. Ce championnat est très difficile et vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Vous devez être prêts à tout moment. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous relâcher parce que toutes les équipes veulent gagner", a expliqué l'entraîneur après le match.

Diego Simeone sait que la seconde partie de la saison sera difficile et longue : "Nous allons bientôt commencer la phase retour. Elle pourrait bien être plus difficile. Certaines équipes cherchent à se qualifier pour la Ligue Europa et la Ligue des champions. Il faut être vigilant, il n'y a qu'une seule façon de travailler et c'est de jouer match par match."