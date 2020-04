On ne reverra pas Nasri sous les couleurs d'Anderlecht

Ce n'est pas vraiment une surprise si l'on considère la condition physique, les polémiques provoquées par le joueur et les déclarations de la direction d'Anderlecht au fil de la saison concernant Samir Nasri.

L'aventure belge de Samir Nasri touche à sa fin. Le joueur français ne tient plus informé son club de ses entraînements depuis les dernières semaines de confinement alors qu'il est censé être toujours à Dubaï pour se remettre en forme.

Face à ce comportement, le quotidien belge 'Le Soir' indique logiquement que le club violet ne lèvera pas l'option d'une saison supplémentaire dans le contrat de Samir Nasri.

En Angleterre, le 'Daily Mail' va même plus loin et rapporte que le club pourrait même prendre la décision de résilier le contrat du joueur dès maintenant et ne pas attendre le 30 juin pour le voir quitter le club définitivement.