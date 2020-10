"On ne savait pas que Wan-Bissaka savait tirer"

Newcastle accueillait Manchester United en Premier League ce samedi soir et les Red Devils se sont relancés après leur cauchemar contre Tottenham avant la trêve.

Aaron Wan-Bissaka, défenseur latéral de Solskjaer, en a profité pour inscrire son premier but sous les couleurs de Manchester United, de quoi surprendre certains de ses coéquipiers.

Après la rencontre, le milieu de terrain Bruno Fernandes a charrié son coéquipier dans des déclarations pour la chaîne télé du club mancunien. "On est très heureux, on ne savait pas qu'il savait tirer ! Donc c'est difficile de croire qu'il peut marquer parce qu'on ne l'avait jamais vu tirer", a commencé le milieu de terrain portugais.

"Nous en parlions dans le vestiaire et nous lui avons demandé parce que nous pensions tous qu'il avait voulu centrer, et qu'il avait mal tiré et marqué sans le faire exprès", a plaisanté le coéquipier de Wan-Bissaka.

"Mais je suis heureux pour lui, il mérite le but et c'est ce qu'on lui demande toujours. Être plus positif, plus dans la surface, essayer et s'améliorer, parce qu'il a de grandes qualités", a ajouté Bruno Fernandes sur les qualités du latéral.