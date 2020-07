La victoire pour l'Europe, voilà ce qu'a obtenu United ce soir en Premier League. Après avoir battu Leicester (2-0) lors de la 38ème et dernière journée de championnat, Manchester United peut exulter d'être en Ligue des Champions la saison prochaine :

" Je suis ravis. Nous sommes arrivés, avec une grande détermination, pour une place en Champions League et on a montré notre mentalité. On construit un groupe et une culture, on peut être fier. Maintenant, on ressemble de plus en plus à une véritable équipe de Manchester United. L'ambiance du club est bien meilleure qu'avant." a déclaré l'entraîneur norvegien, Solskjaer.