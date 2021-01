"On s'en bat les c... du Trophée des champions"

Le PSG et l'Olympique de Marseille s'affrontent ce mercredi soir pour le Trophées des champions. L'ancien marseillais, Adil Rami, a tenu à monter la température sur les réseaux sociaux.

"Ho l’arbitre, laisse jouer ce soir, arrête de vouloir protéger les joueurs, dans le football il y a des joueurs de différents talents comme les techniciens, les puissants, les rapides, et des hommes forts dans les duels, a écrit le joueur de Boavista sur Instagram. Chacun joue avec sa force, alors laisse jouer." a-t-il lancé sur Instagram. Quelques minutes après, le joueur de Boavista a publié une autre vidéo : "On s’en bat les cou... du Trophée des champions, c’est un classico, s'enflamme-t-il. Ça va taper, ça va se fighter. Je vais supporter l'OM ce soir, précise-t-il. Mais n'oubliez jamais que Paris c'est un rival, pas un ennemi. Arrêtez de faire les teubés, c’est un match de foot, on kiffe, on chambre, sans oublier l’essentiel." Adil Rami souhaite de l'engagement sans être dans l'excès.

Réponse à 21h00 pour se rendre compte si ce match tiendra toutes ses promesses.