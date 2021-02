"On sait comment faire mal au Bayern"

Le milieu de terrain argentin Guido Pizarro, capitaine de l'équipe, a ratifié l'idée de son entraîneur, Ricardo "Tuca" Ferretti, de jouer sans complexe contre l'équipe allemande.

"Notre objectif est toujours de rivaliser pour le maximum, le maximum est le titre et celui-ci ne sera pas l'exception. Nous allons faire face à un grand rival, mais on ne pense qu'à la victoire", a-t-il déclaré.

Pizarro a souligné que son équipe est prête mentalement à aller chercher la victoire, bien qu'il ait montré du respect pour le niveau de l'adversaire.

"On connaît leur qualité, mais on a mis l'accent sur ce qu'on a à faire, en partant de la base pour aller vers la victoire. On connaît leurs points forts, on sait comment leur faire du mal, et c'est ce qu'on va chercher à faire", a-t-il conclu.