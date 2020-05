"On travaille dur pour gagner LaLiga"

Depuis le retour aux entraînements du Real Madrid, Rodrygo a accordé un entretien aux médias officiels du club, après avoir passé le confinement en famille.

"Je me suis entraîné à la maison pendant la quarantaine, j'ai fait tout le travail possible et j'ai suivi tout ce que l'on m'a demandé", a affirmé l'attaquant, qui affronte sa deuxième saison au sein de la Maison Blanche.

"Nous savons que la Liga va reprendre et les supporters le savent aussi. Nous travaillons dur pour donner le meilleur quand le championnat reprendra et pour gagner la Liga", a-t-il ajouté.

Le jeune brésilien s'est de nouveau entraîné ce vendredi du côté de Valdebebas.

"La première semaine, les entraînements étaient plus individuels et maintenant nous pouvons former des groupes, toucher le ballon...", a-t-il expliqué.

Au cours de l'entretien, Rodrygo en a également surpris plus d'un de part sa grande maîtrise de l'espagnol, ce qui signifie que la jeune pépite s'est parfaitement adaptée au Real Madrid.