"On va à Turin pour bien jouer"

Pour le compte de la 34e journée de Serie A, la Lazio affrontera la Juventus, lundi 20 juillet. Les Romains peuvent dépasser l'Atalanta en cas de victoire et s'inviter sur le podium. Néanmoins, la Juventus doit impérativement s'imposer pour garder son avance dans la course au titre. Pour l'entraîneur, Simone Inzaghi, le match s'annonce compliqué pour les deux équipes :

"Ça va être un beau match entre deux équipes qui font une bonne saison. On les a affrontés à la maison (victoire 3-1) et en Supercoupe d'Italie (succès 3-1) à Riyad. Cette fois, on les affronte chez eux, ça va être un match difficile. On va faire de notre mieux, tout en sachant qu'on y va pour bien jouer. Malheureusement, on a eu quelques problèmes après la quarantaine. On doit jouer un bon match sans chercher d'excuses et sans penser aux joueurs absents. Les blessures font partie du jeu. On verra demain comment ça va se passer."