Le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League a dicté un nouveau choc entre Arsenal et l'Olympiakos. La saison dernière, les Grecs ont surpris et laissé les Londoniens hors de la compétition en huitièmes de finale.

Une blessure que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a guérie : "Évidemment, c'était difficile à avaler, surtout à cause de la façon dont cela s'est passé et de tout ce que nous avons fait dans les deux matchs. Je pense que nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Mais parler de vengeance contre les Olymipakos? Nous avons évolué. On va de l'avant. Nous avons juste pensé à avancer dans la compétition", a-t-il expliqué en conférence de presse.