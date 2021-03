Joan Laporta a pris ses fonctions de président de Barcelone pour la deuxième fois. Lors d'une cérémonie pour certains invités à l'un des stands du Camp Nou, le nouveau président a abordé les deux questions les plus urgentes: donner confiance à Ronald Koeman et parler de l'avenir de Lionel Messi. L'entraîneur et certains joueurs, dont Messi et Piqué, étaient sur le banc.

"J'ai été élu et je suis arrivé pour prendre des décisions, comment convaincre Leo de rester, et je profite de ma présence pour le lui dire.", a-t-il déclaré dans le discours. A ce moment, malgré le masque, Messi souriait : "Il le sait. On va tout faire pour que tu restes. Tu sais quetu ne peux pas partir. Si le stade était plein, tu serais convaincu. Mais on va tout faire pour te convaincre.", a-t-il déclaré.

Concernant Koeman, le nouveau président a simplement dit : "Ronald a toute ma confiance et celle de la direction."