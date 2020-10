"On veut être les meilleurs du monde"

Frenkie de Jong a de grandes ambitions avec la sélection Oranje et veut devenir les meilleurs du monde avec ses coéquipiers : " Nous avons beaucoup de joueurs qui sont en train de devenir les meilleurs du monde ou qui jouent déjà à un niveau de classe mondiale. Nous avons aussi beaucoup de jeunes talents qui seront capables d'atteindre ce niveau dans les années à venir. C'est un gros processus de développement. Notre groupe est en train de grandir, nous avons une bonne équipe. Nous devons maintenant mettre en place notre tactique, nous habituer à jouer les uns avec les autres et devenir une équipe soudée. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. Nous pouvons déjà rivaliser avec de plus grosses équipes européennes. "