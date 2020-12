"On veut qu'il reste à vie"

Avec un total de 13 buts en 19 matches, toutes compétitions confondues, Son Heung-Min réalise un début de saison exceptionnel avec Tottenham. Actuellement en tête de Premier League, les Spurs, peuvent certainement prétendre au titre cette saison mais priorité à la prolongation de contrat de Son.

En effet, arrivé en 2015 en provenance du Bayer Leverkusen, le joueur de 28 ans voit son contrat se terminer en 2023. Pour José Mourinho, il n'y a aucun doute, il faut prolonger le joueur : "Comment peut-on signer un nouveau contrat avec un joueur alors que vous ne savez pas ce qui va se passer la saison prochaine ?, a déclaré l'entraîneur des Spurs aux journalistes. Vous ne savez pas si vous pourrez offrir au joueur un meilleur contrat que celui qu'il a actuellement. C'est un moment très étrange. Je fais juste confiance à Daniel Levy (le président de Tottenham). On veut qu'il reste, si possible, à vie, si possible jusqu'à la fin de sa carrière."

Avant de conclure : "Je vois ''Sonny'' signer un nouveau contrat ici, mais... Je n'insiste pas pour que quelque chose se passe maintenant parce que ce n'est probablement pas le bon moment, poursuit Mourinho. Je ne suis pas un homme d'argent, mais je n'aimerais pas être le propriétaire ou le PDG d'un de ces clubs de football vivant dans cette instabilité."

Pour rappel, Tottenham se déplace à Liverpool pour le choc de la 13e journée de Premier League, ce mercredi. Un match décisif puisque les deux équipes occupent la première place, Tottenham est devant à la différence de buts.