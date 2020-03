"On vise le podium"

Le LOSC s'est imposé sur la pelouse de Nantes (1-0) grâce à un but de Benjamin André.

L'ancien joueur de Rennes a réagi au micro de 'BeinSport' à la victoire de son équipe, permettant à Lille de rester dans la course au podium.

"On a fait un bon match, on a eu beaucoup d’occasions et c’est d’ailleurs peut-être le regret de ne pas avoir tué la partie car à la fin ils ont poussé", a déclaré le milieu de terrain des Dogues au sortir de la rencontre.

"On se trouve dans une bonne dynamique, il faut continuer pour ne pas lâcher le wagon de devant et essayer de les rattraper", a poursuivi André, avant d'afficher les ambitions du club.

"Le podium, on le vise mais l’important c’est de se concentrer sur nous", a conclu le joueur lillois.

Cette victoire permet à Lille de revenir à un petit point de Rennes, vainqueur de Toulouse samedi soir.