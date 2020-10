Opération réussie pour Virgil Van Dijk

Blessé en début de mois après un gros choc avec Jordan Pickford lors du derby de la Mersey contre Everton, Virgil van Dijk a été opéré du genou cette semaine.

C'est le club anglais qui a communiqué à ses supporters ce vendredi que le défenseur central néerlandais avait été opéré à Londres, et que tout s'était bien passé.

Une bonne nouvelle pour le joueur néerlandais, qui va maintenant pouvoir commencer sa longue rééducation après cette grave blessure ligamentaire du genou.

Les Reds n'ont pas souhaité donner de durée d'indisponibilité pour Virgil van Dijk, et ont de nouveau précisé que les services médicaux n'avaient pas fixé de date pour son retour.

