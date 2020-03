Opportunité en or pour Joao Felix

Joao Felix s'est enfin remis de ses pépins physiques, et le joueur portugais sera titulaire ce week-end pour affronter le FC Séville à l'occasion de la 27e journée de Liga.

Simeone et les siens ont besoin de prendre trois points ce week-end au Wanda Metropolitano et le choc contre Séville est l'un des chocs les plus importants de la fin de saison.

Il s'agira de l'une des premières opportunités du joueur portugais en cette fin de championnat pour briller et prouver aux autres que son recrutement, pour 126 millions d'euros, n'était pas une erreur.

Il est encore loin du niveau qu'attendait l'Atlético Madrid et ses supporters mais le club ne perd pas espoir et espère le voir briller alors que trois chocs clés attendent les Colchoneros (Séville, Liverpool et l'Athletic Bilbao).

Les Colchoneros ne sont pas encore assurés de jouer la Ligue des champions la saison prochaine et vont devoir mettre un coup de collier pour ne pas avoir à se contenter de l'Europa League.

L'équipe a besoin d'un Joao Felix en grande forme, du Joao Felix du Benfica Lisbonne. Si Simeone parvient à le faire s'envoler, il s'agira d'un atout de taille pour la fin de saison de l'Atléti.