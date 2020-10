Osama Vinladen : "Mon frère s'appelle Sadam Huséin"

Récemment, un transfert a enflammé les réseaux sociaux en Amérique du Sud. Le Club Deportivo Unión Comercio, pensionnaire de la deuxième division péruvienne, a recruté un footballeur qui possède un prénom très particulier : Osama Vinladen Jiménez.

Vinladen est né en 2002, un an après les attentats du 11 septembre, dans le centre de Manhattan à New York. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, son nom ressemble beaucoup à celui de l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

Dans un entretien à la radio 'SER Catalunya', le jeune joueur de 18 ans a évoqué son prénom peu commun.

" J'aime mon nom. J'y suis habitué, commence-t-il. J'ai pensé à le changer quand j'avais 18 ans, mais maintenant, je suis tranquille. Quand Oussama Ben Laden a renversé les tours jumelles, le nom était à la mode et je suis né le 7 octobre 2002. Mon frère s'appelle Sadam Huseín et mon père voulait donner le nom de George Bush au troisième enfant, mais c'était une fille."

Les réunions de famille doivent être animées dans cette famille.