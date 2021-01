Osasuna - Real Madrid toujours menacé

Le Real Madrid jouera ce samedi à El Sadar, si le temps le permet. Le club merengue peut prendre la tête après le report d'Atlético-Athlétic, à condition que le match puisse être joué.

L'équipe de la capitale a atterri à Pampelune après avoir pu décoller après 22h30 vendredi, soit près de quatre heures plus tard que prévu initialement.

La tempête "Filomena" a obligé à fermer les pistes et maintient l'aéroport de Madrid-Barajas suspendu, mais les deux équipes sont à Pampelune pour le match. En ce moment, le Real Madrid est concentré dans son hôtel et dans l'attente, dans le

calme, d'indications sur le match.

Mais les intenses chutes de neige ont également recouvert El Sadar et les machines à chaleur travaillent dur pour que le match puisse être joué sans problème. Malgré tout, il y a un risque.

Les prévisions disent que, comme l'indique 'Marca', il va à nouveau neiger en début d'après-midi avec intensité et la neige va à nouveau s'accumuler, mais elle pourrait diminuer à l'approche de l'heure du choc, donc tout est en suspens et tant Madrid que la Liga et Osasuna ont les yeux vers le ciel.

Les caméras de 'Movistar' ont filmé la pelouse d'El Sadar à l'aube ce samedi, sur laquelle on peut voir des zones glacées et enneigées, bien qu'on commence peu à peu à distinguer de l'herbe.