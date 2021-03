Óscar Mingueza se confie

Après une saison irrégulière avec la réserve de Barcelone et en raison des nombreuses blessures dans l'équipe première, Óscar Mingueza a fait le grand saut et est devenu l'un des joueurs les plus utilisés sous les ordres de Ronald Koeman.

Le défenseur central a donné une interview à 'Esports COPE' dans laquelle il ne s'est pas du tout montré étranger à cette situation : "Si on me l'avait dit l'été dernier je n'y aurais pas cru. Maintenant, c'est une réalité et je dois continuer à travailler pour garder ma place. Je suis conscient que je joue par nécessité, mais je dois rendre la confiance que Koeman m'a donnée, ainsi qu'à tous les jeunes joueurs, en jouant bien, en ayant une attitude et de l'envie."

"Le Barça est le meilleur club du monde et les meilleurs joueurs et les meilleurs renforts arrivent pour avoir une équipe de garanties avec de bons titulaires et remplaçants. Nous nous battrons pour pouvoir jouer tous les matches que nous pourrons et à la fin de la saison, l'important sera les titres", a-t-il ajouté.

Il a également évoqué sa relation avec Leo Messi : "Depuis que j'ai intégré l'équipe A, je l'ai vu très heureux, impliqué dans l'équipe, avec l'envie de gagner. Dans tous les matches, on pouvait voir l'attitude, de lui et de toute l'équipe. Au final, nous avons bâti un groupe soudé et c'est l'attitude qu'il faut pour essayer de gagner un titre."

Et à propos de Joan Laporta : "Les sensations sont très bonnes. Il nous a salués un par un dans le vestiaire et je lui suis reconnaissant des mots qu'il a eus pour nous tous et pour moi. Avoir un président aussi proche est bon pour tout le monde et pour l'équipe".

Par ailleurs, Mingueza a évoqué le retour d'Ansu Fati : "Je veux qu'il se rétablisse le plus vite possible, mais s'il doit passer trois ou quatre mois de plus pour bien récupérer, qu'il le fasse, qu'il se rétablisse bien parce qu'il est très jeune et qu'il a de nombreuses années devant lui. J'espère qu'il ne veut pas forcer ou jouer avant de devoir le faire."