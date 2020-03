Osimhen dans le radar de Manchester United

En perdant Nicolas Pépé, Lille s'inquiétait de manquer de buts cette saison. Cependant, il y a un joueur qui a pris le relai de manière inattendue et qui a multiplié les buts cette saison chez les Dogues.

Il s'agit de l'international nigérian Victor Osimhen. Le joueur se montre plus que décisif chez les Lillois cette saison et se bat avec son équipe pour tenter de décrocher la troisième place du podium et une place en Ligue des champions.

Mais ses performances ont commencé à attirer l'attention de certains cadors européens. Et selon les dernières informations du 'Sun', Manchester United serait l'un des prétendants du joueur.

Les Red Devils auraient pour objectif de le convaincre de rejoindre la Premier League dès la saison prochaine, une tache qui ne sera pas simple si Lille parvient à se qualifier pour la Champions League.