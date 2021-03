Où va se jouer le match Real Madrid-Liverpool ?

Il est loin d'être certain que le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool aura lieu au stade Alfredo Di Stefano. En effet, si on s'en tient aux restrictions actuelles, ce ne serait pas possible.

Depuis le 22 décembre dernier, l'Espagne restreint l'entrée des voyageurs en provenance du Royaume-Uni, sans exclure les sportifs professionnels. Cela a conduit, par exemple, l'Atletico Madrid à jouer contre Chelsea à Bucarest.

Il se trouve que les restrictions sont en vigueur jusqu'au 30 mars prochain à 18h00, alors que le match aura lieu entre le 6 et le 7 avril. C'est là que le doute s'installe, car elles ont été prolongées six fois.

Si le gouvernement ordonne une nouvelle prolongation de l'interdiction d'entrée des Britanniques, le Real Madrid devra trouver un terrain neutre pour organiser le match. La date limite pour se décider sera juste avant la prolongation ou non des restrictions, le 29 mars.

Il convient de noter que ce qui est empêché est l'entrée des Britanniques, mais pas celle des résidents de retour en Espagne. Par conséquent, le Real Madrid pourrait jouer à Anfield, tout comme l'Atlético a joué le match retour à Stamford Bridge.

La Real Sociedad a également accueilli Manchester United en Europa League et s'est rendue à Old Trafford, mais ces limitations n'ont pas seulement touché les Espagnols. RB Leipzig-Liverpool et Borussia Mönchengladbach-Manchester City ont dû être joués à Budapest.