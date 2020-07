Ousmane Dembélé de retour dans le viseur de Manchester United ?

Manchester United est en pleine forme et veut continuer sur sa lancée sa saison prochaine et se renforcer pour pouvoir retrouver une splendeur perdue depuis quelques années maintenant.

Jadon Sancho est évoqué depuis plusieurs mois comme étant la cible principale du club anglais mais la crise provoquée par la pandémie a changé bien des choses sur le marché et les Red Devils ne sont plus disposés à offrir 100 millions d'euros pour Sancho.

Et selon les informations de 'The Athletic', Ousmane Dembélé pourrait être une alternative à l'international anglais. La situation de l'ailier français à Barcelone pourrait pousser le club mancunien à lancer une offre.

Cependant, il ne sera pas non plus facile de convaincre le FC Barcelone, puisque Manchester United ne serait pas prêt à proposer plus de 55 millions d'euros, face à un Barça qui espère au moins récupérer 80 millions d'euros.

Le champion du monde était arrivé pour une somme de 105 millions d'euros en 2017 pour remplacer Neymar Junior et le Barça n'a pas vraiment eu l'occasion de rentabiliser le transfert en raison des nombreux pépins physiques du joueur.