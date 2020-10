Ousmane Dembélé retrouve le sourire plus d'un an après

Le FC Barcelone s'est imposé sans trop de difficultés pour ce premier match de phase de poules de Ligue des champions contre le Ferencvaros hongrois.

Un match lors duquel Ousmane Dembélé n'était pas titulaire mais est entré en jeu en seconde période pour remplacer Francisco Trincao, titulaire à la place de Griezmann ce mardi soir.

Et après une passe décisive pour permettre à Pedri d'inscrire le quatrième but, Ousmane Dembélé y est allé de son but en fin de rencontre, le cinquième et dernier des Catalans.

De quoi redonner le sourire au Français après une année très compliquée. Pour rappel, la dernière fois qu'il avait trouvé le chemin des filets en match officiel, c'était le 6 octobre 2019.