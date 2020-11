"Ouvre les yeux Zidane, Mariano doit être titulaire plus souvent"

Samedi, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Villarreal (1-1) et pointe désormais à la 4e place du classement de la Liga.

Tomas Roncero, journaliste à 'AS' et un fervent supporter du Real Madrid, a analysé le coaching de Zinédine Zidane, qui devrait, selon lui, faire plus confiance à Mariano Diaz.

"Mariano devrait être titulaire bien plus souvent. Zidane, ouvre les yeux sur lui ! Ce n’est pas possible d’avoir un attaquant, qui en plus a été formé à la maison, qui marque au bout de 50 secondes pour ensuite redevenir le dernier des remplaçants. Je n’ai pas non plus compris les changements aujourd’hui, je ne comprends pas qu’on enlève Odegaard pour Isco en sachant que ce dernier veut s’en aller en janvier. Isco ralentit beaucoup trop le jeu. Il n’est pas bien mentalement et c’est mieux de mettre des joueurs qui le sont. De l’autre côté, Emery a relancé le match avec ses changements. Le penalty est une erreur de Courtois, mais il faut demander plus au Real Madrid. Je n’aurais jamais enlevé Mariano ou Odegaard mais compte tenu du contexte, il faut considérer ce match nul comme une bonne chose", a-t-il analysé à l'issue de la rencontre samedi.

Mariano n'a disputé que deux rencontres toutes compétitions confondues cette saison.