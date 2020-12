Owen s'en prend à Fred et Solskjaer

Dans une mauvaise position après le succès du RB Leipzig en Turquie plus tôt dans la journée, le PSG a réussi à s'imposer à Old Trafford (1-3) et chiper la première place du groupe H à Manchester United.

Une rencontre marquée par de nombreuses tensions, à l'image de l'expulsion de Fred à la 70e minute. Avant cela, ce dernier avait déjà écopé d'un carton jaune à la 23e minute après avoir donné un léger coup de tête à Paredes.

Au retour des vestiaires, le milieu de terrain brésilien était toujours présent sur la pelouse. Une décision incomprise par beaucoup de supporters de MU, comme Owen.

"Il aurait dû être expulsé. Le geste est léger mais c'est un adulte. Il doit se contrôler. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces petites choses irritantes pour mettre votre équipe en danger. Si j'étais entraîneur et que l'un de mes joueurs faisait ça, alors il ne jouerait plus pour moi. Dans l'ensemble, il faut blâmer Fred mais aussi Solskjaer. Le manager doit le protéger, lui et l'équipe dans cette situation, donc ils sont tous les deux à blâmer", a lancé l'ancien footballeur au 'Daily Mail'.