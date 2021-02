Ozan Kabak se réjouit de rejoindre "la meilleure équipe du monde"

Ozan Kabak et Ben Davies sont arrivés à Liverpool le dernier jour du mercato pour renforcer une défense décimée par les blessures de Van Dijk et Joe Gomez. Le second arrive de Championship, le premier de Bundesliga.

Le défenseur central turc de 20 ans était titulaire à Schalke 04 et est considéré comme l'un des grands défenseurs centraux de l'avenir. Après les premiers jours de travail avec Jürgen Klopp, Kabak a fait part de ses sentiments auprès des médias du club.

"Liverpool est mon équipe depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu venir dans ce club, pour jouer devant ces incroyables fans. C'est un rêve devenu réalité", a déclaré le défenseur après sa signature chez les Reds.

"Je regarde toujours les matchs de Premier League et bien sûr ceux de Liverpool. Au cours des deux dernières années, ils ont dominé la Premier League et la Ligue des Champions, je peux dire qu'ils sont peut-être la meilleure équipe du monde", a-t-il ajouté.

De plus, il se dit impressionné qu'une équipe puisse garder ces performances dans un championnat aussi exigeant que la Premier League : "La Premier League est le plus haut niveau, probablement le championnat le plus difficile au monde, mais j'ai joué beaucoup de matchs de Bundesliga et je pense que le niveau en Allemagne est également très bon. Ce sera un défi pour moi et je suis prêt."