Özil a conseillé Mattéo Guendouzi de rejoindre le Hertha Berlin

Lors d'une interview pour 'Kicker', l'ancien joueur d'Arsenal, Mattéo Guendouzi a affirmé avoir contacté Mesut Özil et Bernd Leno afin d'avoir un avis sur le Hertha Berlin et la Bundesliga. Formé au PSG, le milieu de terrain a rejoint le club allemand et admet qu'il a été soutenu par ses deux ancien partenaires :

"J'avais une très bonne relation avec Mesut Özil et Bernd Leno. Les deux m'ont dit beaucoup de bonnes choses sur la Bundesliga." Le joueur pourrait effectuer son premier match avec son nouveau club ce dimanche contre Wolfsburg.