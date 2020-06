Özil, bientôt le joueur le plus déficitaire d'Arsenal

Mesut Özil a quitté le Real Madrid à l'âge de 24 ans pour rejoindre la Premier League et Arsenal, un club qu'il n'a plus jamais quitté depuis, et à qui il coûte très cher.

Après 7 saisons à Arsenal, le joueur allemand n'a toujours pas réussi à devenir le leader que les Gunners attendaient et son salaire commence à peser sur l'économie du club.

Selon les informations du 'Daily Mail', le joueur allemand touche 390 000 euros à la semaine, soit 20 millions d'euros par an, et n'a jamais été autant critiqué que lors des dernières années.

Sans oublier que celui-ci a refusé de baisser son salaire face à la crise provoquée par le Covid-19. Depuis son arrivée à Arsenal, Özil a joué 254 matches, pour 44 buts et 74 passes décisives.

Cette saison, l'Allemand a gagné 17,4 millions d'euros pour le moment et a inscrit un but pour trois passes décisives. Donc, Mesut Özil coûte un peu plus de quatre millions d'euros par participation à un but.

Arsenal a joué 1968 minutes de jeu sans lui sur le terrain cette saison, et 1781 avec lui. Les Gunners l'ont donc payé plus de 9 millions d'euros pour voir jouer ses coéquipiers depuis le banc ou depuis son canapé. Soit 4600 euros par minute.