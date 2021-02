Özil de retour sur les terrains 11 mois après

Le cauchemar est enfin terminé pour Mesut Özil, qui a fait ses débuts avec le Fenerbahçe ce mardi après de nombreux mois sans mettre les pieds sur une pelouse.

Après avoir quitté Arsenal pour rejoindre la Turquie, l'ancien international allemand est entré en jeu en seconde période lors de la rencontre de son équipe contre Hatayspor.

Le milieu offensif n'avait plus participé à une rencontre de football depuis le 7 mars 2020. C'était lors d'un match de Premier League contre West Ham avec les Gunners.

Depuis, Mikel Arteta l'avait écarté du groupe, et ne l'avait pas inscrit sur les listes de son équipe pour la première partie de saison actuelle à Londres.

Mesut Ozil makes his Fenerbahce debut. It's his first game since March 7th, 2020 pic.twitter.com/bROxFbtFMA