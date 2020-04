"Özil n'a pas d'avenir à Arsenal"

Andrei Archavin a passé cinq ans de sa carrière à Arsenal et conseille à Mesut Özil de partir alors que l'ancien international allemand a du mal à retrouver sa splendeur depuis le départ de Wenger.

"C'est un joueur de classe mondiale, mais il n'a pas d'avenir à Arsenal parce qu'il ralentit le jeu. Il s'est amélioré à Arsenal mais même comme cela, je ne le vois pas là-bas", reconnaît l'ancien gardien de but pour '888Sport'.

"Je préferais utiliser un autre joueur. Mais Mikel, comme nous pouvons le voir, l'utilise beaucoup. L'équipe d'Arsenal n'est pas équilibrée. Du point de vue offensif, ils sont bons et jouent un beau football. Mais la défense est faible", explique le Russe.

L'ancien joueur a aussi encensé le nouvel entraîneur des Gunners : "Ce fut un bon choix parce qu'il a passé du temps à Arsenal et il connait bien le club. Il a travaillé avec Wenger et il peut profiter de cette bonne expérience. Il a aussi le respect des joueurs et du club. Depuis qu'il est en charge, Arsenal a changé."