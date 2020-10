Ozil ne participera pas à la Ligue Europa

Mesut Ozil a été exclu de la liste des 25 joueurs d’Arsenal pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Le joueur le mieux payé de l'équipe - qui touche dans les 400000 euros par semaine - est l'un des deux principaux éléments qui ont écartés par le manager Mikel Arteta pour cette compétition. Le coach espagnol ne pouvait choisir que 17 joueurs non formés localement. Face à cette contrainte, il a donc fait le choix de sacrifier l'Allemand et le Grec.

Étant donné qu'il n'a pas joué une seule minute depuis le redémarrage du football en juin à la suite de la coupure liée au coronavirus, il n'est pas vraiment surprenant de voir Ozil se faire sortir du groupe. Il ne semble plus avoir d'avenir pour lui du côté de l'Emirates Stadium. Son contrat expire, pour rappel, en juin 2021.

D'un autre côté, le fait qu'il incarne le salaire le plus elevé du club rend son omission problématique, d'autant plus qu'Arteta devrait utiliser les phases de groupes de la Ligue Europa comme une occasion de donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent peu en Premier League. Et c'est le cas du champion du monde 2014.

La décision intervient un jour seulement après qu'Ozil a déclaré publiquement qu'il serait prêt à payer le salaire de Jerry Quy, l'homme qui a joué le rôle de Gunnersaurus - la mascotte d'Arsenal - au cours des 27 dernières années. Ozil a fait part de cette initiative sur les réseaux sociaux juste après qu'il a été Quy a été licencié par le club.