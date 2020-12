Pour Raiola, Zlatan est plus fort que Ronaldo et Messi

Le FC Barcelone affronte la Juventus en Ligue des champions ce mardi soir, Lionel Messi affrontant au passage son grand rival Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis que le Portugais a quitté le Real Madrid et la Liga à l'été 2018.

Une grande partie des discussions autour du match a porté sur les deux joueurs, avec beaucoup de débats sur qui pourrait être le meilleur entre les deux.

Pour le super-agent Mino Raiola, cependant, les deux arrivent à la troisième place selon son estimation des footballeurs évoluant dans le jeu moderne. En effet, pour le sulfureux représentant de joueurs, la première place est réservée à l'un de ses clients, Zlatan Ibrahimovic.

"Entre Cristiano Ronaldo, dont je suis un grand supporter, et Messi, je choisis toujours le Portugais, a déclaré Raiola dans une interview à Tuttosport. Cependant, Zlatan Ibrahimovic est dans un monde à part. Il est le joueur le plus complet de l'histoire du football. Il a le talent de Messi et la volonté de Cristiano", a ainsi louangé Raiola.

Zlatan Ibrahimovic a marqué 62 buts en 116 sélections suédoises et 478 buts en 771 apparitions en club. Ronaldo a marqué 102 buts en 168 sélections portugaises et 648 buts en 859 apparitions en club. Messi a marqué 71 buts en 140 sélections en Argentine et 641 buts en 744 apparitions en club.

Ibrahimovic est le plus âgé des trois, à 39 ans, et joue actuellement son meilleur football avec Milan en Italie. Ronaldo, à la Juventus, a 35 ans, tandis que Messi, toujours à Barcelone, a 33 ans.

Raiola a d'ailleurs également été sondé sur le retour gagnant de l'attaquant en Lombardie l'hiver dernier. Lors de l'été, le géant suédois a étendu son bail d'une saison, et il pourrait encore prolonger son aventure chez les Rossoneri à en croire son agent : "C'est une possibilité. Même si rien n'est fait cet hiver, on sera quand même tranquilles. Zlatan n'a peur de rien."

L'agent Italo-Néerlandais est toujours un sacré client pour la presse, qui s'arrache très souvent ses déclarations, lui qui a la manie défendre ses clients jusqu'à la mort, comme il 'la encore prouvé.