Pablo García s'indigne pour Suárez

L'Uruguayen Pablo García, ex-joueur du Milan ou du Real Madrid, entre autres, s'est exprimé au sujet de la situation vécue par Luis Suárez au FC Barcelone.

Dans une interview accordée à 'Diario', l'actuel entraîneur a déclaré : "Je n'arrive pas à le croire, c'est un buteur et il donne tout à chaque match. Je ne dis pas ça parce qu'il est uruguayen, mais c'est un bosseur. Il a marqué énormément de buts pour le FC Barcelone et quand tu vois qu'à d'autres joueurs catalans du même âge on ne leur dit rien...".

García a également spéculé sur la relation qu'aura Suárez avec Diego Simeone : "Ils vont bien s'entendre car c'est un buteur, il court, il attaque, il défend... il a tout".

En ce qui concerne la possibilité de voir Edinson Cavani porter les couleurs du Real Madrid, l'Uruguayen a déclaré : "J'ai été coéquipier de Zidane et aujourd'hui c'est un des meilleurs techniciens du monde, s'il dit qu'il n'en a pas besoin c'est pour une raison, je ne peux pas discuter les choix d'un entraîneur qui a tout gagné. C'est difficile d'opiner sans connaître les choses de l'intérieur".