Pablo Longoria annonce la couleur pour la fin du mercato de l’OM

Mardi, en conférence de presse, Valentin Rongier n’a pas hésité à fixer des objectifs collectifs élevés avec notamment l’envie de se battre pour le titre de champion. Fort de son succès acquis au Parc des Princes, l’OM sait qu’il a la qualité pour y parvenir.

Seulement, l’effectif reste toujours aussi maigre aux yeux d’André Villas-Boas malgré les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi ou Yuto Nagatomo.

Seulement trois renforts alors que le club marseillais s’apprête à jouer tous les trois jours avec la reprise de la Ligue des Champions.

A trois semaines de la fin du Mercato estival, quelle est la ligne de conduite des Marseillais, qui restent dans le viseur du Fair-Play Financier et qui ont donc une marge de manœuvre très faible. Pablo Longoria, "head of football", a fait le point sur le site officiel du club.

"On verra si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier."

Pas très loquace, l’Espagnol s’est pourtant montré rassurant sur les finances du club. Non, l’état-major n’a pas besoin de vendre à tout prix pour équilibrer les comptes.

Morgan Sanson ou Boubacar Kamara, annoncés comme les meilleures valeurs marchandes de l’effectif, peuvent très bien faire une saison de plus sur la Canebière.

"On n’a pas un montant minimum à récupérer. L’OM n’est pas un club qui doit vendre tous les ans pour faire des résultats. On vendra si le bon prix arrive pour un joueur et si la situation est convenable."

Et si de l’argent vient à rentrer dans les caisses du club, il ne sera pas jeté par les fenêtres dans un transfert de dernière minute comme ce fut le cas précédemment avec Kostas Mitrouglou. Si la bonne affaire n’est pas là, Marseille ne bougera pas.

"On doit trouver un joueur que l’on apprécie à des niveaux sportifs et économiques pour renforcer le club. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de recruter un attaquant."