Pablo MarÃ­ veut continuer Ã  Arsenal

Pablo Marí a fait ses débuts sous le maillot des Gunners au début du mois de mars, quelques jours avant que la Premier League ne soit suspendue en raison de la pandémie de Covid-19.

L'Espagnol a rejoint Arsenal cet hiver en provenance du Flamengo, après une incroyable saison avec les Cariocas, où il a remporté le chmapionnat et la Libertadores.

"J'espère que le club et moi pourrons continuer à faire de bonnes choses jusqu'à la fin de la saison et que le transfert sera définitif. Nous verrons ce qui se passera, parce qu'en ce moment, avec le virus, tout est devenu plus difficile", a-t-il déclaré dans une interview à 'Sky Sports'.

Arsenal a une option d'achat à la fin de la saison sur le défenseur de 26 ans, après l'avoir acquis grâce à un prêt de cinq millions d'euros.

"J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je crois que mon style de jeu peut être vraiment bon à Arsenal", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est "très heureux" du travail de Mikel Arteta, en espérant continuer à travailler avec lui "pendant de nombreuses années".