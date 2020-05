Palencia estime que l'arrêt de la Ligue 1 est "cohérent"

Le joueur catalan qui milite dans les rangs de l'AS Saint-Étienne, Sergi Palencia, a jugé ce vendredi, que la décision prise par la LFP de suspendre la Ligue 1 pour cette saison 2019-20, est "cohérente" et "responsable".

"Ce n'est pas facile, d'autant que le football a beaucoup d'importance ici, en France. Mais la santé et la sécurité de la population sont plus importantes. Le foootball, comme dit Valdano, n'est pas la chose la plus importante", a-t-il indiqué.

"La décision de suspendre la saison nous a tous surpris. Du matin au soir, il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons qu'à partir du 11 mai, le déconfinement va commencer en France, et nous pensions reprendre l'entraînement petit à petit", a-t-il ajouté.

Avec 739 minutes passées sur les terrains, Sergi Palencia n'a pas eu l'occasion de porter régulièrement les couleurs stéphanoises cette saison. Une situation difficile pour le Catalan qui ne baisse toutefois pas les bras.

"C'est une saison difficile, car je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai peut-être pas eu toutes les opportunités que j'aurais aimé. Quand ils me l'ont donné, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est dans ces saisons que tu apprends. J'ai beaucoup grandi mentalement et mon esprit d'équipe s'est également renforcé.

Je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai essayé d'aider mes coéquipiers de l'extérieur. Je suis content à Saint-Étienne. Personnellement et avec mes coéquipiers."

"Le groupe est merveilleux. Nous verrons ce qu'il se passe... Mais mon idée est de continuer à me battre pour m'imposer à Saint-Étienne", a-t-il conclu.