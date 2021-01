Palmeiras remporte la Copa Libertadores !

Palmeiras a remporté la deuxième Libertadores de son histoire ce samedi, en battant Santos 1-0, avec un but dans la dernière occasion de match.

Dans un jeu de bas niveau en termes de qualité, manquant d'intensité et sans que les équipes veuillent prendre de risques, le 0-0 s'est prolongé jusqu'à la neuvième minute du temps additionnel, jusqu'à ce que Breno, d'une tête fantastique au second poteau, marque le but conduisant les joueurs et les supporters de Palmeiras à la folie. Une fin vraiment dramatique pour Santos qui voit son rêve briser dans les dernière seconde.

Abel Ferreira devient ainsi le deuxième entraîneur à remporter la plus grande compétition de clubs sud-américains de l'histoire de Palmeiras. Luiz Felipe Scolari avait remporté la compétition en 1999. Il est également le deuxième coach portugais, après Jorge Jesus en 2019, a remporter la compétition.