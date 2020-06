Paolo Guerrero était tout proche de signer à Boca

Boca Juniors et Paolo Guerrero ont été très proches de croiser leur destin. Mariano Pernía, l'agent du joueur en Argentine, l'a confirmé.

"Nous avons été proches d'un transfert vers le Boca. Nous étions très proches mais cela n'a pas eu lieu en raison du dollar, il y a 14 valeurs différentes, le joueur veut le plus élevé et le club, l'officiel. On était à 90% de le faire", avouait-il dans un Live sur Instagram.

Tout cela s'est passé avant les élections, ce qui a finalement empêché son arrivée. "Un mois avant, il y avait eu un préaccord, il y a eu un nouveau président et a tout changé. Il y avait des intentions de le faire, j'ai rencontré Riquelme deux ou trois fois et nous avons cherché un moyen, mais dans ce pays, on ne peut pas", a-t-il déclaré.

"Dieu merci, cela n'a pas été fait, parce que lorsque nous parlions, le dollar "non officiel" était de 10 % supérieur au dollar officiel, mais maintenant il est à 100 % et ce serait un problème", explique.t-il.