Papin tresse les lauriers Ã  Benzema

A 33 ans, Karim Benzema continue de se distinguer sous le maillot du Real Madrid. Les saisons passent et il se montre toujours aussi prolifique. L’ancien Lyonnais est même plus performant que jamais. Une rentabilité qui lui a notamment valu le titre du meilleur joueur de l’année en Espagne.

Benzema continue d’impressionner, même ceux qui le suivent depuis très longtemps. C’est le cas de Jean-Pierre Papin. Ayant été lui-même un grand attaquant à son époque, l’ex-Ballon d’Or apprécie particulièrement le talent et la longévité de KB9.

"Benzema est le meilleur de sa génération"

"Karim Benzema est le meilleur de sa génération, et de loin, par rapport à son jeu, très complet, a jugé JPP dans un entretien accordé à 'L’Equipe'. J'aime sa finition, sa façon de participer aux actions de son équipe, à leur création. Il n'est pas là que pour marquer des buts, il est là pour faire vivre l'animation offensive de sa formation. Sa longévité au Real Madrid est inouïe. Dans un tel club, où il n'est pas simple de rester ou de s'installer, il est arrivé, il s'est imposé alors qu'il était en concurrence avec de très grands joueurs."

Papin est séduit par le Benzema d’aujourd’hui, mais aussi celui qui avait su s’effacer pour le bien de l’équipe en étant au service de Cristiano Ronaldo pendant de très longues années. "Il a fait évoluer son style en se mettant au service de Cristiano Ronaldo, cela peut sembler simple, mais il a eu le mérite de freiner ses pures ambitions de buteur pour créer de l'harmonie avec une telle star, dans la durée", a-t-il ajouté.

Aucun attaquant français n’a autant marqué dans un championnat étranger que Benzema. Mais est-il pour autant le meilleur buteur français de l’histoire ? A cette question, Papin a répondu par la négative. Il lui préfère un autre ancien goleador de l’OL : "J'ai toujours bien aimé Karim, dès qu'on le voit jouer, on sent qu'il a quelque chose de plus que les autres. C'est un buteur à l'aise à tous les niveaux, techniquement, physiquement. Il est capable de peser sur la défense adverse, de trouver la déviation bien sentie, d'anticiper pour participer au jeu et proposer une solution. Mais pour moi, Bernard Lacombe est le plus grand. C'est l'image des avants-centres de ce pays, l'emblème des clubs où il a évolué, Lyon comme Bordeaux."

Papin, qui a inscrit 342 buts durant sa carrière professionnelle, s’estime lui-même être supérieur à Benzema : "Je me place sur la deuxième marche du podium. Je n'avais pas du tout la même manière de jouer que Bernard, qui avait un profil à la Gerd Müller, à traîner dans la surface. J'ai amené un style d'avant-centre différent". Une déclaration surprenante qui gâche quelque peu le compliment adressé précédemment à la star merengue.