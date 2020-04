Papin voit Théo Hernandez intégrer rapidement les Bleus

Théo Hernandez a été l’un des joueurs français les plus en vue à l’étranger cette saison. Avec l’AC Milan, qu’il a rejoint l’été dernier, le latéral natif de Marseille a multiplié les prestations convaincantes et aussi les buts. Au point de séduire notamment une ancienne légende du football français, Jean-Pierre Papin.

Ex-joueur Rossonerro, JPP estime que Hernandez a beaucoup de qualités et qu’il a tout pour devenir un titulaire en puissance en sélection, à l’instar de son frère Lucas. "Je l'ai vu à San Siro, il m'a impressionné, a-t-il confié à 'La Gazzetta dello Sport'. Et sans aucun doute, il a tout pour être l'arrière gauche de la France. Cela dépendra de lui, mais je pense que Milan est la bonne équipe pour grandir et gagner la confiance de Deschamps. Je suis sûr qu'il le suit attentivement, il va bientôt l’appeler".

Théo Hernandez n’a pas encore joué avec les A, mais il a défendu les couleurs des Espoirs. Son parcours s’est arrêté en 2016 avec les Bleuets, lorsqu’il a refusé de se rendre à un rassemblement à la fin de la saison.