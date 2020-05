Papu Gomez a été tout proche de signer à l'Atletico

Papu Gomez est un vrai taulier de l'Atalanta. Son idylle avec le club dure depuis 6 ans, mais son présent pourrait être très différent selon ses dires.

Le milieu de terrain aurait pu aller à l'Atlético de Madrid et ce qui s'est passé, c'est qu'une différence de quatre millions d'euros a empêché Papu de jouer sous les ordres de Diego Pablo Simeone.

"Nous étions en Argentine avec Simeone et un jour nous sommes allés déjeuner. Là, il m'a dit qu'il revenait pour la pré-saison et qu'il allait me demander comme possible renfort, mais l'Atlético était en mauvaise posture financière et ils ne pouvaient pas se mettre d'accord", a-t-il déclaré à 'Libres del 'Humo'

Papu a dit qu'il a mal vécu le fait que le transfert vers Madrid soit un échec, surtout que cette année, l'Atletico a fini par remporter LaLiga : "Catane demandait dix millions d'euros et ils en ont proposé six. Ils ne m'ont pas vendu et je voulais mourir parce qu'en plus, ils sont devenus champions d'Espagne".