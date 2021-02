Papu Gómez exprime son amour pour Séville

Dans une déclaration à 'ABC', Papu Gómez a voulu faire le point sur la saison de Séville et a évoqué le prochain match de la Ligue des champions, qui opposera son équipe au Borussia Dortmund.

"Le Borussia Dortmund se débrouille bien en Bundesliga depuis des années, il se bat toujours en Ligue des champions et possède de très bons joueurs. Ce sera un match très difficile, la Ligue des champions est la compétition la plus dure qui soit, elle exige 100 % de votre part. Nous avons deux matchs, nous devons donc être intelligents et obtenir un bon résultat à domicile", a déclaré le joueur de Séville.

L'ancien milieu de terrain de l'Atalanta a également fait savoir qu'il était très heureux de son arrivée au Sánchez-Pizjuán : "J'ai vu l'équipe lors de la dernière Europa League et j'ai déjà pu constater qu'il y avait une très bonne équipe. Cette saison, ils ont gardé le même rythme, ils ne s'arrêtent pas, ils ont une mentalité de gagnant importante, ils n'abandonnent jamais et ça se voit. Il n'est pas facile de participer à trois compétitions et de tourner rapidement la page du match précédent, en oubliant la victoire, et l'équipe le fait très bien. Ils se concentrent sur le prochain match. Nous aimerions toujours bien jouer, mais l'équipe continue de gagner, ce qui est l'essentiel".

"J'aime rester au même endroit pendant un certain temps, laisser ma marque et rester pendant de nombreuses années et réaliser quelque chose d'important ici, je pense qu'il y a de la matière pour cela", a ajouté le joueur argentin à propos de son désir de devenir un joueur important dans l'équipe andalouse.