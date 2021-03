Paratici : "La Juventus a décidé de garder Cristiano Ronaldo"

Le directeur général de la Juventus, Fabio Paratici, a déclaré que le club n'avait pas l'intention de permettre à Cristiano Ronaldo de quitter le club. La spéculation continue de tourbillonner sur l'avenir de la star portugaise, avec des inquiétudes quant au rapport qualité-prix qu'il apporte à l'équipe compte tenu de son salaire annuel de 55 millions d'euros. Paratici a également donné à son entraîneur, Andrea Pirlo, un vote de confiance après une défaite 1-0 à domicile contre Benevento en difficulté.

"Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous", a déclaré le dirigeant de la Juventus. "Nous avons un projet que nous avons commencé à partir de la saison dernière, un match ne changera ni notre point de vue ni notre stratégie. Cette ligne se poursuit et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait, nous allons donc continuer à travailler pour nous améliorer".

Il avait été suggéré que Cristiano Ronaldo pourrait revenir au Real Madrid, ce à quoi n'a pas su répondre fermement Zinédine Zidane qui a botté en touche à plusieurs reprises sur le sujet. Karim Benzema avait également été interrogé sur la perspective de rejouer avec l'attaquant portugais. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a été mentionné comme un autre club potentiel pour le quintuple vainqueur du Ballon d'Or.

Paratici défend Pirlo

Fabio Paratici dit qu'Andrea Pirlo n'a aucune raison de craindre pour son travail, malgré les résultats décevants de la Juventus en Serie A et en Ligue des champions : "Nous n'étions pas insatisfaits des entraîneurs précédents, mais il y avait différentes raisons pour lesquelles nous avons décidé de changer. De la même manière qu’une défaite ne changera pas le projet d’un club, une victoire ne changera rien non plus. Une fois qu'une approche a été décidée, nous voyons à travers elle".

"Je ne crois pas que le mot "transition" existe à la Juventus. Nous jouons à tous les matches dans le but de gagner, certains se passent mieux que d’autres, mais la transition n’est pas un problème ici. Chaque année est importante, même si elle n’a pas forcément les mêmes résultats que par le passé. Si nous ne parlons que de résultats, il y a des clubs qui ont connu sept, huit ou 10 ans de transition au cours desquels ils n’ont rien gagné et n’ont pas non plus posé de fondations", a ajouté Paratici.

"Les gens ne s'en sont peut-être pas rendu compte parce que nous avons continué à gagner, mais nous avons déjà fait de nombreux changements au fil des ans, réduit l'âge de l'équipe à plusieurs reprises pour construire le succès futur. Je peux vous dire sept ou huit fois qu'on nous a dit qu'une époque était terminée, par exemple la défaite à Galatasaray, le départ de Conte, la finale de la Ligue des champions de Berlin, alors que nous étions à 10 points de la tête au début de la saison dernière, quand nous remplacé Allegri par Sarri, etc., etc. et pourtant nous avons continué à gagner. Lorsque vous reconstruisez, il peut arriver que vous ne parveniez pas non plus à tout gagner en même temps, mais cela fait partie du processus", a conclu le dirigeant de la Juventus.