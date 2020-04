Parejo évoque un intérêt du Barça

Peu de joueurs sont impliqués à Valence comme Dani Parejo. Le capitaine de l'équipe che est un amoureux de son club et n'hésite pas à dire qu'il aimerait y prendre sa retraite.

"Il y a eu l'option d'un intérêt du Barça. Mais j'ai bien réfléchi et je suis très bien à Valence. Ça fait neuf ans que je suis ici et j'ai réalisé mon rêve. J'espère pouvoir prendre ma retraite à Valence", assure le joueur sur Instagram.

Le joueur évoque sa retraite : "Je prendrais ma retraite à 37 ou 38 ans ici. Je suis heureux, et je vis dans une ville incroyable. L'objectif est d'être ici cinq ou six ans de plus", évoque Dani Parejo.

"Tous les supporters sont exigeants. Ceux de Valence aussi. Nous sommes dans un club important à niveau national et international. Ils veulent toujours gagner. Les supporters sont exigeants mais moi, ça me plait", explique-t-il.