"Parfois, c'est important de changer pour un joueur"

Deux jours après son arrivée à Madrid, Luis Suárez faisait ses débuts ce dimanche soir sous les couleurs de l'Atlético Madrid face à Grenade au Wanda Metropolitano.

Les Colchoneros ont déroulé face au club andalou et ont inscrit six buts. Un festival auquel Luis Suárez a participé en inscrivant deux buts pour une passe décisive en trente minutes sur le terrain.

Au micro de 'Movistar', l'Uruguayen s'est dit très heureux : "Parfois c'est important pour un joueur de changer, j'arrive dans un club qui m'a reçu de manière incroyable, on ressent l'ambiance, c'est une bonne impression dès le début qui se ressent sur le terrain."

Suárez a confié que le Barça avait besoin de "changement", raison pour laquelle le club l'a laissé partir : "Il y a des moments, des situations, qui font qu'un club a besoin de changement."

Le Pistolero s'est dit très content pour ses débuts et "encore plus content" d'avoir pu aider l'équipe à décrocher les trois points : "À chaque fois qu'un joueur fait ses débuts et qu'il réussit à aider l'équipe en marquant, il est heureux. Mais on verra bien à l'avenir, car la saison est longue."